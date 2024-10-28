Единственный городской трилобит Петербурга уничтожен неизвестными вандалами

В Петербурге вандалы разрушили редкий трилобит на фасаде школы.

В Санкт-Петербурге вандалы уничтожили трилобита рода Illaenus, который находился на фасаде школы в Графском переулке. Об этом сообщил палеонтолог и сооснователь "Палеопарка России" Антон Барашенков.

Учёный отметил, что подобные находки часто встречаются за пределами города, однако в городской среде это был уникальный экземпляр — целый окаменевший организм с головой и хвостом, встроенный в стену здания. На протяжении нескольких лет к нему водили экскурсионные группы, о нём снимали репортажи для телевидения.

По словам Барашенкова, петербургский трилобит успел стать небольшой достопримечательностью, вызывая интерес у школьников и прохожих. Он подчеркнул, что известность сделала его более уязвимым для вандалов, но при этом позволила подарить горожанам положительные эмоции.

Палеонтолог выразил надежду, что виновные вернут обломки, так как фрагменты можно аккуратно восстановить. Также он рассказал о своей идее установить на такие объекты защитные таблички из оргстекла, однако их согласование в историческом центре города представляет сложность.

Фото: Telegram / "Палеопарка России" (Антон Барашенков)