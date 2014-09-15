Вандалы разбили стекла остановки общественного транспорта на Наставников

Правоохранительные органы начали проверку обстоятельств случившегося.

Диспетчер трамвайного депо Красногвардейского района обратился в полицию утром 18 сентября, в 08:47, сообщив о повреждении окон остановки общественного транспорта рядом с домом №3 на проспекте Наставников, информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Рассматривается возможность возбуждения уголовного дела, принимаются необходимые меры для установления и задержания лиц, совершивших акт вандализма.

Фото: Piter.TV