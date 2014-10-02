Автобусы "Пассажиравтотранса" прошли полное техобслуживание перед зимой

Водители автобусов, в свою очередь, прошли дополнительный цикл инструктажей по правилам вождения в экстремальных погодных условиях, характерных для зимы.

Весь автобусный парк СПб ГУП "Пассажиравтотранс" прошёл обязательную процедуру технического осмотра накануне наступления холодного периода. Такая практика осуществляется предприятием ежегодно для обеспечения комфортной и безопасной перевозки пассажиров в любое время года, передает "Вечерний Санкт-Петербург" со ссылкой на пресс-службу компании.

В ходе технического обслуживания особое внимание уделялось ключевым элементам транспортной безопасности: системам обогрева салонов, противопожарным устройствам, аварийным механизмам открывания дверей и осветительному оборудованию. Специалисты также детально осмотрели состояние электросистем, специальных аппарелей для инвалидов и устройств экстренной связи с водителем.

Водители автобусов, в свою очередь, прошли дополнительный цикл инструктажей по правилам вождения в экстремальных погодных условиях, характерных для зимы. Ежегодная процедура тщательного техосмотра и обучение водителей позволяют нам поддерживать высокий стандарт качества и надежности наших услуг, гарантируя пассажирам комфорт и безопасность в любых климатических обстоятельствах, прокомментировали в "Пассажиравтотрансе".

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга