Предварительные итоги работы дифференцированного тарифа в зоне платной парковки подвели в Петербурге

С введением нового метода расчета стоимости парковки, учитывающего интенсивность загрузки дорожной сети, наблюдаются позитивные изменения в поведении автомобилистов Петербурга. Уже сейчас видно, что общее количество автотранспорта, оставляемого на платных парковках в единой городской парковочной зоне (ЕГПП), ощутимо снизилось, информирует Спб ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга", подчиняющегося Комитету по транспорту.

Количество транзакций в зоне платной парковки значительно уменьшилось, особенно в Центральном районе. До запуска дифференцированной системы плата взималась за 4,4 млн транзакций, а спустя месяц — всего за 3,3 млн. Это свидетельствует о снижении на целых 25%. Количество фотографий, сделанных автоматизированными комплексами фиксации в зоне ЕГПП, также сокращено: 17,4 млн фотофактов до введения тарифа и 14,3 млн — после. Сокращение составило около 18%.

Важным показателем является уменьшение количества неоплаченных парковок. Ранее фиксировалось 66 900 нарушений, а после внедрения нового тарифа — всего 46 490. То есть наблюдается снижение числа случаев неоплаты на более чем 30%.

Новая система предусматривает разделение Центрального, Адмиралтейского, Петроградского и Василеостровского районов на 643 отдельные парковочные зоны, каждая из которых имеет собственную стоимость: 100, 200, 280 и 360 рублей в час. Цены определены независимо от загруженности конкретной улицы и останутся неизменными.

Благодаря увеличению цены в популярных зонах меньшее количество автомобилей останется стоять в центре, что облегчит транспортные потоки. Кроме того, снижение плотности автомобильного потока приведет к ускоренному въезду и выезду из центра города. Предполагается сократить продолжительность вечернего часа пик на 10-15%, а выход из перегруженных зон будет занимать не дольше 45 минут. Паркующиеся автомобилисты начнут выбирать более дешевые и свободные участки. Это приведет к равномерному заполнению парковочных мест на уровне 70-85%, улучшению оборота парковочных мест и повышению удобства для автомобилистов.

Подробный анализ полученных результатов планируется завершить специалистами Государственного бюджетного учреждения "Центр транспортного планирования" до конца декабря 2025 года.

Фото: пресс-служба Комитета по транспорту Петербурга