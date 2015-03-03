Пригородные автобусы Петербурга переходят на зимний режим с изменением графиков

Жителей Петербурга предупредили об обновлении маршрутов и расписаний автобусов.

В середине ноября в Петербурге начнутся изменения в работе пригородных автобусных маршрутов. По информации СПб ГКУ "Организатор перевозок", с 16 ноября на линии возобновляется курсирование сезонных маршрутов 469А и 475А. Эти направления традиционно запускаются в холодный период для обеспечения транспортной доступности в условиях сокращённого светового дня и возможных погодных ограничений.

С 21 ноября завершается работа летних маршрутов 406 и 555. Их закрытие связано с окончанием высокого пассажиропотока, характерного для тёплого времени года.

С 16 ноября корректируется расписание маршрутов 2КР, 3КР, 469, 475 и 485. Они переходят на зимний график, который предусматривает изменения времени отправления и возможное сокращение количества рейсов. Такие корректировки ежегодно проводятся для оптимизации работы транспорта при снижении пассажиропотока и увеличении времени на обслуживание техники.

Жителям города и пригородов рекомендовано заранее уточнять актуальные расписания, опубликованные на официальном ресурсе городского перевозчика.

Фото: Комитет по транспорту Санкт-Петербурга