Дорожник из Ленобласти стал лучшим механизатором на конкурсе в Екатеринбурге

Рабочий из Ленинградской области выиграл конкурс механизаторов и получил 100 тыс. руб.

Работник дорожно-строительной отрасли из Ленинградской области победил в международном конкурсе водителей-механизаторов, который прошел в Екатеринбурге. Об этом сообщает ЛенТВ24.

На соревнования съехались более 180 специалистов из России, Беларуси, Китая и Казахстана. В конкурсе участвовали механизаторы, задействованные в строительстве федеральных магистралей и восстановлении региональных трасс.

Представитель Ленинградской области успешно справился со всеми заданиями и занял первое место, обойдя конкурентов из Мордовии и Башкирии. Победителю вручили денежный приз в размере 100 тыс. руб.

Организаторы отметили высокий уровень подготовки участников и подчеркнули, что такие состязания помогают обмениваться опытом и повышать профессиональные навыки специалистов дорожно-строительной отрасли.

Ранее мы сообщили о том, что 50-летний работник транспортной инфраструктуры забрал себе забытую в "Сапсане" сумку с вещами стоимостью 1,6 млн рублей.

Фото: freepik (senivpetro)