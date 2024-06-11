Дорожник из Ленобласти стал лучшим механизатором на конкурсе в Екатеринбурге

Работник дорожно-строительной отрасли из Ленинградской области победил в международном конкурсе водителей-механизаторов, который прошел в Екатеринбурге. Об этом сообщает ЛенТВ24.
На соревнования съехались более 180 специалистов из России, Беларуси, Китая и Казахстана. В конкурсе участвовали механизаторы, задействованные в строительстве федеральных магистралей и восстановлении региональных трасс.
Представитель Ленинградской области успешно справился со всеми заданиями и занял первое место, обойдя конкурентов из Мордовии и Башкирии. Победителю вручили денежный приз в размере 100 тыс. руб.
Организаторы отметили высокий уровень подготовки участников и подчеркнули, что такие состязания помогают обмениваться опытом и повышать профессиональные навыки специалистов дорожно-строительной отрасли.
Ранее мы сообщили о том, что 50-летний работник транспортной инфраструктуры забрал себе забытую в "Сапсане" сумку с вещами стоимостью 1,6 млн рублей.
Фото: freepik (senivpetro)
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все