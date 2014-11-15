Строительство эстакадных съездов в районе "Лахта Центра" готово на 85%

К концу года подрядчик проведет гидроизоляцию, покрасит пролётные строения, уложит асфальт и барьерно-перильные ограждения на подходах, а также соединит Приморское шоссе с эстакадой и установит наружное освещение.

Строительство эстакадных съездов в районе "Лахта Центра" завершили на 85%. Об этом 26 сентября рассказали в пресс-службе КРТИ.

Сейчас продолжается реконструкция Приморского шоссе. В комитете рассказали, что работы идут с опережением графика. Подрядная организация планирует завершить второй этап работ на год раньше. Завершение данного этапа обеспечит строительную готовность эстакадных съездов от кольцевого пересечения у "Лахта Центра" к Приморскому проспекту, самому Приморскому шоссе и улице Савушкина.

К концу года подрядчик проведет гидроизоляцию, покрасит пролётные строения, уложит асфальт и барьерно-перильные ограждения на подходах, а также соединит Приморское шоссе с эстакадой и установит наружное освещение.

Фото: Piter.tv

