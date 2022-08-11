Порты Ленобласти переориентируют на рынки дружественных стран

Исторически грузопоток Ленинградской области был ориентирован на Европу, но ситуация меняется.

В понедельник, 10 июня, председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области Дмитрий Ялов провел встречу с президентом Национального координационного центра международного делового сотрудничества (НКЦ) Кириллом Бабаевым. В ходе встречи обсуждались вопросы сотрудничества. Как уточнила пресс-служба региональной администрации, область планирует привлечь экспертов НКЦ к разработке программ развития логистики в Ленинградской области.

На встрече также обсуждались вопросы переориентации экспортных потоков на страны БРИКС, развития портовых терминалов в 47 регионе и прогноза по структуре грузооборота на ближайшие 10-20 лет.

Ялов отметил, что исторически грузопоток Ленинградской области был ориентирован на Европу, но ситуация меняется. Происходит переориентация грузов на рынки дружественных стран. Бабаев подчеркнул, что Ленинградская область обладает огромным потенциалом как для инвестиций из стран БРИКС и других дружественных государств, так и для экспорта продукции на восточные рынки.

Ранее Ленобласть повысила надежность электроснабжения в более чем десяти населенных пунктах.

Фото: Правительство Ленобласти