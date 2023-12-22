Контейнерные перевозки в портах Северо-Запада выросли более чем на 120%

Участники рынка считают, что такой рост объёмов перевозок обусловлен выравниванием цен на контейнерные перевозки между Дальневосточным и Северо-Западным регионами.

Морские сервисы начали возвращаться в порты Северо-Запада, что привело к увеличению перевозок контейнеров на 121% за последние два месяца. Информацию об этом опубликовал "КоммерсантЪ", ссылаясь на выступление старшего вице-президента ГК "Дело" Дениса Илатовского.

Участники рынка считают, что такой рост объёмов перевозок обусловлен выравниванием цен на контейнерные перевозки между Дальневосточным и Северо-Западным регионами. Кроме того, трудности с прохождением контейнеров по железной дороге на Восток также повлияли на ситуацию. Некоторые компании начали искать альтернативные способы доставки экспортных грузов, что привело к усилению перевозок через порты Северо-Запада. В результате на этих портах появились новые операторы, а также возрос импорт китайских легковых автомобилей.

Порты Северо-Западного бассейна сильно пострадали от санкций и их грузооборот сократился довольно значительно. Если раньше они обрабатывали до пяти млн контейнеров единиц 20-футового эквивалента (TEU) из возможных восьми млн, то затем объём перевалки снизился до менее чем одного млн TEU. Например, за первый квартал 2023 года объем перевалки контейнеров на терминалах Global Ports на Северо-Западе (общая мощность 3,1 млн TEU) сократился примерно на 80%. Однако, благодаря приходу судов из Китая, Индии, Южной Америки и Юго-Восточной Азии, перевозка контейнеров начала постепенно восстанавливаться.

Ранее мы сообщили о том, что Россия и Белоруссия восстановят семь ж/д разъездов к портам Петербурга.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)