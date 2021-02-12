Порты Петербурга и Ленобласти наладили связь с Африкой

Кроме того, особое внимание уделяется наращиванию объемов транспортировки марганцевой руды в северо-западные регионы России.

За первые четыре месяца текущего года объем грузоперевозок между Петербургом и странами Африки увеличился в 23 раза относительно аналогичного периода прошлого года, достигнув отметки в 4,3 миллиона тонн, сообщает издание "Деловой Петербург" 10 июня.

Эти данные были озвучены Сергеем Дорохиным, заместителем руководителя Центра транспортного обслуживания Октябрьской дирекции филиала РЖД, на конференции "Большой порт Санкт-Петербург: актуальные проблемы и перспективы развития".

В рамках обсуждения отмечалось наличие нескольких успешно функционирующих логистических маршрутов. Российские товары железнодорожным транспортом поступают в морской порт Петербурга, откуда отправляются морем в африканские порты такие, как Александрия, Алжир и Танжер. Обратно же продукция из Африки направляется через порт Либревиля в российский терминал Усть-Луги, откуда по железнодорожной сети поступает конечным потребителям внутри страны.

Кроме того, особое внимание уделяется наращиванию объемов транспортировки марганцевой руды в северо-западные регионы России. Этот ресурс крайне важен для предприятий черной металлургической отрасли. Поставка осуществляется из африканского государства Габон, известного своим значительным запасом марганцевой руды, через порт Усть-Луга, а затем распределяется либо на Уральский регион, либо в западносибирские и московские промышленные зоны.

Другое важное направление связано с доставкой фосфоритной руды из Республики Того, востребованной для изготовления различных видов химической продукции и удобрений.

Что касается экспорта российских товаров в Африку, одним из наиболее динамично развивающихся направлений является отправка удобрений. За период с 2019 по 2024 годы поставки увеличились в пять раз. Например, компания "ФосАгро" в прошлом году вывезла в африканские страны 730 тысяч тонн минерального сырья, увеличив объемы поставок на треть по сравнению с предыдущим годом.

Тем не менее, развитие транспортных связей осложняется отсутствием развитой железнодорожной инфраструктуры на самом африканском континенте.

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Фото: Piter.TV