Ленобласть повысила надежность электроснабжения в более чем десяти населенных пунктах

Новые сети установлены в Рощино, Бережке, Кутах, Среднем Селе, Госткино, Вяжище, Озеро-Селе, Русско-Высоцком, Романовке, Колтушах, Денисово, Цвылёво и Дубках.

В 13-ти населенных пунктах Ленинградской области была повышена надежность электроснабжения благодаря усилиям специалистов, которые смонтировали 53 километра самонесущего изолированного провода.

Новые сети, установленные в Рощино, Бережке, Кутах, Среднем Селе, Госткино, Вяжище, Озеро-Селе, Русско-Высоцком, Романовке, Колтушах, Денисово, Цвылёво и Дубках, обеспечат стабильную работу линий электропередачи даже при падении веток или деревьев, а также защитят от налипания снега. Изолированные провода также снижают вероятность электротравматизма.

Работы по техническому обслуживанию и ремонту объектов электросетевого хозяйства в Ленинградской области продолжаются и направлены на снижение аварийности во время отопительного сезона. Жителей области просят с пониманием отнестись к возможным отключениям электроэнергии, которые могут быть связаны с проведением этих работ.

Ранее мы сообщили о том, что в июне в Ленобласти начнется ремонт дороги к Невской Дубровке.

Фото: Правительство Ленобласти