В июне в Ленобласти начнется ремонт дороги к Невской Дубровке

Предусмотрено обновление порядка четырех километров трассы.

В июне в Ленобласти начнется ремонт одной из наиболее загруженных региональных трасс Всеволожского района между деревнями Мяглово, Хапо-Ое и Ёксолово. Работы проводятся в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", рассказали в региональной администрации.

Предусмотрено обновление порядка четырех километров трассы. Для укрепления дороги, где сейчас фиксируется интенсивное движение большегрузов, предусмотрена особая технология – монтаж георешетки и укладка трех слоев нового асфальта. Решетка жестко скрепит бетонные плиты в основании трассы, обеспечив сохранность покрытия на долгие годы. Также здесь будут восстановлено покрытие обочин, поставлены знаки и нанесена разметка.

Данная трасса является основным подъездом к целому ряду деревень и единственным путем к динамично развивающемуся поселку Невская Дубровка. Провести здесь ремонт ранее просили жители Всеволожского района.

В понедельник, 10 июня, поселок Бугры получил статус города. Согласно этому документу, границы муниципального образования останутся неизменными, а административным центром станет новый город Бугры. Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования: до 1 января 2025 года установлен переходный период.

Фото: администрация Ленобласти