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В июне в Ленобласти начнется ремонт дороги к Невской Дубровке
Сегодня, 16:56
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В июне в Ленобласти начнется ремонт дороги к Невской Дубровке

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Предусмотрено обновление порядка четырех километров трассы.

В июне в Ленобласти начнется ремонт одной из наиболее загруженных региональных трасс Всеволожского района между деревнями Мяглово, Хапо-Ое и Ёксолово. Работы проводятся в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", рассказали в региональной администрации.

Предусмотрено обновление порядка четырех километров трассы. Для укрепления дороги, где сейчас фиксируется интенсивное движение большегрузов, предусмотрена особая технология – монтаж георешетки и укладка трех слоев нового асфальта. Решетка жестко скрепит бетонные плиты в основании трассы, обеспечив сохранность покрытия на долгие годы. Также здесь будут восстановлено покрытие обочин, поставлены знаки и нанесена разметка. 

Данная трасса является основным подъездом к целому ряду деревень и единственным путем к динамично развивающемуся поселку Невская Дубровка. Провести здесь ремонт ранее просили жители Всеволожского района. 

В понедельник, 10 июня, поселок Бугры получил статус города. Согласно этому документу, границы муниципального образования останутся неизменными, а административным центром станет новый город Бугры. Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования: до 1 января 2025 года установлен переходный период.

Фото: администрация Ленобласти

Теги: невская дубровка, ремонт дорог
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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