Поселок Бугры получил статус города

Бугровскому поселению Всеволожского района Ленобласти присвоен статус города. Соответствующий указ был подписан 8 июня главой региона Александром Дрозденко.
Согласно этому документу, границы муниципального образования останутся неизменными, а административным центром станет новый город Бугры. Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования: до 1 января 2025 года установлен переходный период.
В последние годы Бугровское поселение значительно выросло: наблюдался рост жилищного строительства и увеличение численности населения.
Ранее мы сообщили о том, что ремонт дороги между Мяглово и Ёксолово начнут в Ленобласти.
Фото: Правительство Ленобласти
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