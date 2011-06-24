Поселок Бугры получил статус города

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Бугровскому поселению Всеволожского района Ленобласти присвоен статус города. Соответствующий указ был подписан 8 июня главой региона Александром Дрозденко.

Согласно этому документу, границы муниципального образования останутся неизменными, а административным центром станет новый город Бугры. Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования: до 1 января 2025 года установлен переходный период.

В последние годы Бугровское поселение значительно выросло: наблюдался рост жилищного строительства и увеличение численности населения.

Ранее мы сообщили о том, что ремонт дороги между Мяглово и Ёксолово начнут в Ленобласти.

Фото: Правительство Ленобласти