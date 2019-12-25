  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Ремонт дороги между Мяглово и Ёксолово начнут в Ленобласти
Сегодня, 14:52
104
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Ремонт дороги между Мяглово и Ёксолово начнут в Ленобласти

0 0

Трасса является основным въездом в Невскую Дубровку и станет четвертым объектом дорожного ремонта во Всеволожском районе.

В конце июня 2024 года дорожные службы Ленинградской области начнут ремонт участка трассы между Мяглово и Ёксолово в Всеволожском районе, где предстоит уложить около четырех километров нового асфальта.

В связи с тем, что основание дороги состоит из бетонных плит еще с советских времен, специалисты планируют уложить новое покрытие в три слоя, а также применить георешетку для укрепления неустойчивых бетонных плит и обеспечения долговечности ремонта. В рамках проекта также предусмотрено укрепление обочин, установка новых дорожных знаков и нанесение разметки.

Трасса является основным въездом в Невскую Дубровку и станет четвертым объектом дорожного ремонта во Всеволожском районе.

Ранее мы сообщили о том, что в связи с Днем России изменится расписание электричек в Ленобласти.

Фото: Telegram / Dorogi_lo

Теги: ленобласть, ремонт дорог
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии