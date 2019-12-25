Ремонт дороги между Мяглово и Ёксолово начнут в Ленобласти

Трасса является основным въездом в Невскую Дубровку и станет четвертым объектом дорожного ремонта во Всеволожском районе.

В конце июня 2024 года дорожные службы Ленинградской области начнут ремонт участка трассы между Мяглово и Ёксолово в Всеволожском районе, где предстоит уложить около четырех километров нового асфальта.

В связи с тем, что основание дороги состоит из бетонных плит еще с советских времен, специалисты планируют уложить новое покрытие в три слоя, а также применить георешетку для укрепления неустойчивых бетонных плит и обеспечения долговечности ремонта. В рамках проекта также предусмотрено укрепление обочин, установка новых дорожных знаков и нанесение разметки.

Трасса является основным въездом в Невскую Дубровку и станет четвертым объектом дорожного ремонта во Всеволожском районе.

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Фото: Telegram / Dorogi_lo