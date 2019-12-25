В связи с Днем России изменится расписание электричек в Ленобласти

11 июня электрички будут следовать по графику пятницы. 12 июня поезда будут курсировать по графику воскресенья.

В Ленобласти изменится расписание электричек на два дня, 11 и 12 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

Известно, что 11 июня электрички будут следовать по графику пятницы. 12 июня поезда будут курсировать по графику воскресенья.

Кроме того, отменят электропоезда № 6801 "Витебский вокзал — Луга на участке Сиверская — Луга" и № 6802 "Луга — Витебский вокзал на участке Луга — Сиревская". 11 и 12 июня отменят электричку № 6054 "Тихвин — Бабаево". Не выйдет на железную дорогу и поезд № 6301/6302 "Финляндский вокзал — Волховстрой".

Отметим, что на Финляндском направлении запустят дополнительные поезда. 12 июня на дорогу выйдет электричка № 6514 "Сосново — Финляндский вокзал". На этот же день назначается поезд № 6315/6316 "Тихвин — Финляндский вокзал", № 7405 "Тихвин — Ладожский вокзал", № 6027 "Тихвин — Волховстрой" и № 6051 "Будогощь — Ладожский вокзал".

Ранее мы писали, что поезд "Аврора" вернется на маршрут Москва — Петербург.

Фото: Pxhere