Поезд "Аврора" вернется на маршрут Москва — Петербург

После модернизации поезд сохранит свое героическое имя и будет состоять из современных двухэтажных вагонов.

Знаменитый поезд "Аврора" возвращается в Россию в обновленном виде - теперь это будет двухэтажный состав с местами для сидения и современным дизайном. Презентация нового поезда была представлена на ПМЭФ Федеральной пассажирской компанией (ФПК, дочерняя компания РЖД). "Аврора", названная в честь своего знаменитого крейсера, курсировала между Москвой и Ленинградом до 2010 года.

После модернизации поезд сохранит свое героическое имя и будет состоять из современных двухэтажных вагонов с сидячими местами, сообщил проводник ФПК в видео-презентации.

Ранее мы сообщили о том, что АвтоВАЗ презентовал прототип Lada e-Niva Travel на ПМЭФ.

Фото: Pxhere