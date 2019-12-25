АвтоВАЗ презентовал прототип Lada e-Niva Travel на ПМЭФ

Стоимость новинки пока не раскрывается.

Компания "АвтоВАЗ" продемонстрировала прототип электрической версии Lada Niva Travel (E-Niva) на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024). Об этом информирует РБК.

Этот концептуальный образец создан на основе модели Lada Niva Travel. Мощность его двигателя составляет 60 киловатт, а максимальный показатель достигает 120 киловатт. Запас хода электромобиля — 175 км. Емкость батареи — 34 киловатт.

У E-Niva есть две литий-никелиевые батареи, расположенные в багажнике и под задним рядом сидений. Кроме того, у автомобиля есть кожаный салон с оригинальной отделкой, оригинальный бампер, блок-фары LED. Зарядка от бытовой розетки занимает 12 часов, от трехфазной — 5,5 часов.

Стоимость новинки пока не раскрывается. Также пока неизвестно, поступит ли такой автомобиль в продажу.

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Фото: Lada.ru