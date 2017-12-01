Бренд Aurus представит на ПМЭФ автомобили и новый мотоцикл

Основными владельцами компании являются ФГУП "НАМИ" (63,5%) и арабский фонд Tawazun (36%), 0,5% принадлежит "Хит Моторз Рус".

Автомобили и новый мотоцикл российского бренда Aurus будут представлены на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024), сообщает корреспондент РИА Новости.

ПМЭФ состоится в выставочном центре "Экспофорум" в Петербурге с 5 по 8 июня. Бренд Aurus также представит свой стенд. Посетителям форума продемонстрируют несколько моделей автомобилей в черном и синем цветах, а также представят новый мотоцикл этой марки.

Aurus - это первый российский бренд автомобилей премиум-класса, включающий лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Основными владельцами компании являются ФГУП "НАМИ" (63,5%) и арабский фонд Tawazun (36%), 0,5% принадлежит "Хит Моторз Рус".

Ранее мы сообщили о том, что сеты обедов на ПМЭФ-2024 подорожали.

Фото: aurusmotors.com