В Доме Николаевых по Садовой обрушился отреставрированный барельеф музы

В Центральном районе обвалился барельеф женского лица на историческом здании Петербурга.

Очевидцы рассказали об обрушении женского барельефа на историческом памятнике архитектуры, известного петербуржцам как Дом Николаевых. Недавно композиция была отреставрирована. Тогда же жители увидели глубокие трещины на лицах муз. Несмотря на жалобы, жилищное агентством Центрального района так и не исправила ситуацию.

По данным свидетельницы событий, она видела последствия обрушения еще днем 26 апреля. Дом под номером 25 по Садовой улице находится под охраной КГИОП как часть "малого Гостиного двора", построенного в XVIII веке.

В декабре 2017 года голова музы была заляпана былой смесью неизвестного состава, а теперь объект снова пострадал. А ранее, в 2014 году объект культурного наследия также стал целью вандалов - один из барельефов разбили неизвестные, но администрация быстро восстановила причиненный зданию ущерб.

Напомним, что художники-вандалы нанесли граффити на ОЖД на 5.4 млн рублей.

Фото: Telegram/Varlamov News

