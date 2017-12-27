Художники-вандалы нанесли граффити на ОЖД на 5.4 млн рублей

Октябрьская железная дорога жалуется на вандалов-беспредельщиков.

Ущерб Октябрьской железной дороги от действий вандалов в 2017 году составил 5.4 млн рублей. В большинстве случаев речь идет о незаконных граффити, которые оставляют художники-любители на конструкциях ОЖД. Об этом сообщает пресс-служба железной дороги.

Так, всего за 365 календарных дней на территории ОЖД было зарегистрировано более 450 актов вандализма. Хулиганы оставляли свои "росписи" на вагонах, светофорах, станциях и зданиях вокзалов. Кроме того, не менее 35 раз беспредельщики швыряли камни в едущие составы. Число разбитых линз светофоров превысило 30 штук.

В ОЖД отметили, что порча имущества подпадает под уголовную статью "Вандализм". Она предусматривает штраф от 5000 рублей и лишение свободы сроком до 2 лет.