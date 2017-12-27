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Петербурженку осудили за три удара по лицу полицейского
Сегодня, 12:15
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nadiputintseva
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Петербурженку осудили за три удара по лицу полицейского

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Девушке назначили штраф за три удара и ссадины.

Суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении местной жительницы, которая в алкогольном опьянении оказала сопротивление сотруднику полиции и несколько раз его ударила.

 

В объединенной пресс-службе судов рассказали, что инцидент произошел в середине ноября на Богатырском проспекте. Полицейский хотел проверить документы у девушки, которая вела себя неподобающим образом, однако в ответ получил оскорбления и три удара по лицу.

Местная жительница вину признала полностью. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.  

Ранее Piter.tv рассказывал про еще одно похожее дело, когда в Ленобласти мужчина замахнулся железной трубой на полицейского и получил в ответ уголовное дело, а также суд вынес приговор девушке, которая покусала полицейского.

 

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Теги: новости спб , полиция , происшесвия , суд , ударили полицейского
Категории: Новости СПб Происшествия

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