Суд вынес приговор девушке, которая покусала полицейского

Полицейский простил девушку, которая ударила его в пах и покусала.

Суд огласил приговор жительнице Петербурга, которая ранее оскорбила, укусила и ударила в пах полицейского, исполняющего свои служебные обязанности, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Инцидент произошел 22 июня 2017 года. Полицейский пытался задержать женщину, находящуюся в состоянии алкогольного опьянения в "Универсаме 24" на проспекте Космонавтов. Петербурженка начала оскорблять служащего в присутствии третьих лиц, что суд посчитал дискредитацией деловой и профессиональной репутации оперативника. Когда у хулиганки закончились слова, она перешла к насильственным действиям: укусила полицейского за кисть руки и ударила в пах, причинив боль.

Служащей, ставший жертвой атаки пьяной девушки, попросил суд о снисхождении в дебоширке. Судья учел мнение пострадавшего и назначил хулиганке год условного срока.