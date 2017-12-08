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Возгорание проводки в рейсовом автобусе в Ленобласти заставило пассажиров мерзнуть на улице

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В пятницу, 8 декабря в Ленобласти на 13-м километре дороги "Ломоносов-Оржицы" задымилась проводка в рейсовом автобусе. Пассажирам пришлось около часа ждать нового автобуса на улице.

В пятницу 8 декабря в Ленобласти на 13-м километре дороги "Ломоносов - Оржицы" задымилась проводка в рейсовом автобусе № 687.

По словам очевидцев, двери пришлось открывать вручную. Также сообщается, что всех пассажиров потребовали выйти на улицу, так как внутри царил едкий запах. Водитель рейсового транспорта позвонил на базу и попросил, чтобы прислали еще один автобус. Однако он приехал только через час. Все это время люди стояли на улице.

В результате инцидента никто не пострадал.  

Видео: Piter.tv


Теги: новости ленобласти , новости петербурга , новости спб , происшесвия
Категории: Новости СПб

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