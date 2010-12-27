Кавказский "гений преступного мира" потребовал выключить музыку в школе.

В минувшую среду, 16 октября, в Дагестане мужчина в маске Джокера ворвался в школу с топором. Об этом сообщает Telegram-канал "Mash".

Инцидент произошел селе Уллуая. В местной школе в этот день проходил "День здоровья". Кавказский "гений преступного мира" потребовал выключить музыку в образовательном учреждении. По его словам, музыка мешала спать его ребёнку.

Мужчину задержали правоохранители. решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщали о том, что появилось видео жесткого ДТП на Комендантском проспекте.

Фото:кадр из фильма "Джокер"