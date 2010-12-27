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В Дагестане мужчина в маске Джокера ворвался в школу с топором
Сегодня, 17:53
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IRINA_CHALKINA

В Дагестане мужчина в маске Джокера ворвался в школу с топором

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Кавказский "гений преступного мира" потребовал выключить музыку в школе.

В минувшую среду, 16 октября, в Дагестане мужчина в маске Джокера ворвался в школу с топором. Об этом сообщает Telegram-канал "Mash".

Инцидент произошел селе Уллуая. В местной школе в этот день проходил "День здоровья". Кавказский "гений преступного мира" потребовал выключить музыку в образовательном учреждении. По его словам, музыка мешала спать его ребёнку. 

Мужчину задержали правоохранители. решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщали о том, что появилось видео жесткого ДТП на Комендантском проспекте.

Фото:кадр из фильма "Джокер"

Теги: дагестан, дагестан джокер, новости россии, общество, происшесвия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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