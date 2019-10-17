Появилось видео жесткого ДТП на Комендантском проспекте

Авария оказалась тройной.

Ранее мы писали об аварии в Приморском районе, где жестко столкнулись два автомобиля. В распоряжении Piter.TV оказались кадры с камер видеонаблюдения, где мы разглядели подробности ДТП.

Кадры с камер позволили заметить упущенную очевидцами деталь: белая иномарка, прежде чем врезаться в темную машину, сталкивается с третьим автомобилем. Участниками аварии стали сразу три легковушки.

По информации отдела пропаганды ГИБДД, 28-летняя автоледи в автомобиле "Хендай", выезжая с поворота, не предоставила преимущество проезжающей по главной дороге "Киа". "Хендай" в результате столкновения затормозил в стороне, а подбитая "Киа" на огромной скорости врезалась в стоящий без водителя темный "Фольксваген" немногим дальше.

43-летний водитель "Хендай" получил тяжелые травмы, пассажирка этого автомобиля в состоянии средней тяжести. О состоянии водителя "Киа" информации не поступало.

Ведется проверка.

Тем временем, на Сахалине поезд разорвал иномарку на части.

Видео: Piter.TV