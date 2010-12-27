На Комендантском проспекте жестко столкнулись две иномарки. Есть пострадавшие

Службы уже приехали на место.

17 октября на Комендантском проспекте практически лоб в лоб столкнулись две легковые машины. Фото с места ДТП опубликовали очевидцы в соцсетях.

Проезжая часть из-за столкновения "Киа" и "Хендай" была усыпана пластиковыми и железными обломками, у автомобилей раскурочены капоты. По словам очевидцев, в "Хендай" пришлось вырезать дверь, чтобы высвободить находящегося внутри человека. В результате аварии девушку посадили в машину скорой помощи, мужчину унесли на носилках. Пассажирам или водителю какой конкретно машины потребовалась помощь – не уточняется.

По факту ДТП ведется проверка.

А на проспекте Энгельса три трамвайных маршрута изменятся из-за ремонта.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / ВКонтакте