Три трамвайных маршрута изменятся из-за ремонта на проспекте Энгельса

Ремонтные работы планируют проводить неделю.

С 20 по 28 октября в Петербурге закрывается трамвайное движение от проспекта Энгельса до проспекта Тореза в связи с проведением ремонтных работ в зоне трамвайных путей. Все изменения касаются маршрутов №9, №20 и №21. Об этом сообщает пресс-служба "Горэлектротранса".

Во время работ трамваи будут следовать:

№9: от "Проспекта Мечникова" по действующей трассе до метро "Озерки". Обратно маршрут проследует по Выборгскому шоссе до проспекта Луначарского.

№20: От "Проспекта Культуры", далее Тихорецкий проспект, Политехническая улица, Второй Муринский проспект, Проспект Энгельса, Большой Сампсониевский проспект, Первый Муринский проспект. Лесной проспект до метро "Площадь Ленина".

№21: от Приморского проспекта до улицы Савушкина, далее маршрут проследует через Торжковскую улицу, Сердобольскую улицу, Большой Сампсониевский проспект, проспект Энгельса, Енотоввскую улицу до станции метро "Удельная".

Недавно мы сообщали о запуске в Петербурге нового ретротрамвая.

Фото: electrotrans.spb.ru