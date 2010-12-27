В Петербурге запустят ретротрамвай "Американка" в конце октября

Туристический маршрут открою к 112-летию петербургского трамвая.

Ретротрамвай "Американка" запустят для пассажиров 27 октября. Транспортное средство будет ходить по туристическому маршруту. Событие приурочат ко дню рождения петербургского трамвая, на этой недели ему исполнится 112 лет.

Трамвай пройдет около достопримечательностей города, всего запланировано 17 остановок. Маршрут "Первого туристического" проляжет от первого трамвайного парка на Васильевском острове до Цирка на Фонтанке. "ЛМ-33" ("Американка") проедет по шести мостам - Тучкову, Сампсониевскому, Литейному, Белинского, 1-му Садовому и Троицкому.

Легендарный вагон ходил в довоенное время, в блокаду и затем до 1979 года. После этого трамвай стал экспонатом Музея городского электротранспорта.

В перспективе в "Американке" будут проводить экскурсии, в том числе тематические.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржцам предложили придумать имя трамваю от Купчино до Славянки.

Фото: М.Черныш / wikipedia.org