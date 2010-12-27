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Петербуржцам предложили придумать имя трамваю от Купчино до Славянки
Сегодня, 20:28
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nadezhda_sib

Петербуржцам предложили придумать имя трамваю от Купчино до Славянки

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Как и "Чижике", пассажиры смогут расплачиваться карточкой и оплачивать проезд по городскому тарифу.

В проект скоростного трамвая по маршруту Купчино - Шушары - Славянка начали вкладываться частные инвесторы. Петербуржцы могут предложить свой вариант названия для нового трамвая. Об этом на своей странице ВКонтакте написал губернатор Петербурга. 

Кроме того, в трамваях будет действовать городской тариф и проездные карточки, как в "Чижике" в Красногвардейском районе. 

Планируется, что первый трамвай должен быть запущен в середине 2022-го. Он будет курсировать между "Купчино" и поселком Шушары. Второй этап - до Славянки - должен быть завершен в середине 2023-го года. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что власти Петербурга одобрили трамвайную сеть от Купчино до Cлавянки. 

Фото: pixabay

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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