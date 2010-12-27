Петербуржцам предложили придумать имя трамваю от Купчино до Славянки

Как и "Чижике", пассажиры смогут расплачиваться карточкой и оплачивать проезд по городскому тарифу.

В проект скоростного трамвая по маршруту Купчино - Шушары - Славянка начали вкладываться частные инвесторы. Петербуржцы могут предложить свой вариант названия для нового трамвая. Об этом на своей странице ВКонтакте написал губернатор Петербурга.

Кроме того, в трамваях будет действовать городской тариф и проездные карточки, как в "Чижике" в Красногвардейском районе.

Планируется, что первый трамвай должен быть запущен в середине 2022-го. Он будет курсировать между "Купчино" и поселком Шушары. Второй этап - до Славянки - должен быть завершен в середине 2023-го года.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что власти Петербурга одобрили трамвайную сеть от Купчино до Cлавянки.

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