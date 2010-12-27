Власти Петербурга одобрили трамвайную сеть от Купчино до Cлавянки

От Купчино до Славянки можно будет добраться за тридцать минут.

Во вторник, 17 сентября, Беглов одобрил проект трамвайной сети от Купчино до Славянки. Об этом сказал вице-губернатор Эдуард Батанов.

В ближайшее время начнется разработка проекта отметил Батанов

Конкурс на создание и эксплуатацию трамвайной сети на маршруте Купчино — Шушары — Славянка Смольный объявил в авгусе 2017 года. Победителем стала компания "БалтНедвижСервис", которая предложила выполнить все работы за 58,1 миллиарда рублей. Первый трамвай должен быть запущен в середине 2022-го – он будет курсировать между "Купчино" и поселком Шушары. Второй этап – до Славянки – должен быть завершен в середине 2023 года. От Купчино до Славянки можно будет добраться за тридцать минут.

Отметим, что проект предусмотрен в Генеральном плане Санкт-Петербурга.

Ранее мы сообщали о том, что дата открытия новых станций Фрунзенского радиуса все еще неизвестна.

Фото:pixabay