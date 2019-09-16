Дата открытия новых станций Фрунзенского радиуса все еще неизвестна

Для запуска работы не хватает разрешительного заключения Ростехнадзора.

Когда откроют новые станции "фиолетовой ветки" петербургского метро, все еще неясно, рассказал "Петербургский дневник" с ссылкой на "Метрострой".

"Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" пока работают без пассажиров, в тестовом режиме. С 5 сентября по распоряжению Беглова работу станций доводят до совершенства, чтобы поездки для петербуржцев были максимально безопасными.

Точную дату открытия станций в "Метрострое" не знают:

"Как я понимаю, дата еще не определена. Как только это случится, от города наверняка будет оповещение", – сказала начальник службы по связям с общественностью "Метростроя" Екатерина Гигиняк.

В пресс-службе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры предположили, что открытие произойдет в ближайшее время, но дату также не озвучили. По их словам, это может состояться на текущей неделе.

В метрополитене заявили, что для начала перевоза пассажиров по новым станциям не хватает заключения Ростехнадзора и приказа. На данный момент новые объекты не приняты в эксплуатацию.

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Фото: Piter.TV