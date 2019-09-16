Дата открытия новых станций Фрунзенского радиуса все еще неизвестна

Когда откроют новые станции "фиолетовой ветки" петербургского метро, все еще неясно, рассказал "Петербургский дневник" с ссылкой на "Метрострой".
"Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" пока работают без пассажиров, в тестовом режиме. С 5 сентября по распоряжению Беглова работу станций доводят до совершенства, чтобы поездки для петербуржцев были максимально безопасными.
Точную дату открытия станций в "Метрострое" не знают:
"Как я понимаю, дата еще не определена. Как только это случится, от города наверняка будет оповещение", – сказала начальник службы по связям с общественностью "Метростроя" Екатерина Гигиняк.
В пресс-службе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры предположили, что открытие произойдет в ближайшее время, но дату также не озвучили. По их словам, это может состояться на текущей неделе.
В метрополитене заявили, что для начала перевоза пассажиров по новым станциям не хватает заключения Ростехнадзора и приказа. На данный момент новые объекты не приняты в эксплуатацию.
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Фото: Piter.TV
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