Сотрудники петербургского метро рассказали, почему некоторые вагоны называют "боингами"

Неофициальное прозвище "боинг" получил только один тип вагонов метро модификации.

В пресс-службе Петербургского метрополитена рассказали, почему один из вагонов называют "боингом". Соответствующая информация опубликована на официальной странице организации.

Известно, что такое неофициальное прозвище имеет только один тип вагонов. Сотрудники метрополитена прозвали его "боингом" из-за необычной формы крыши и маски вагона.

Вагоны модели 81-540.1/541.1 имеют нестандартный, по сравнению с базовой моделью 81-717.5/714.5, кузов. В вагонах этого типа применена система принудительной вентиляции салона, поэтому на крыше нет привычных "черпаков" сказано в сообщении

Кроме того, такие вагоны не имеют характерных закруглений на кузове. Также он отличается от других поездов пассажирским салоном: на потолке расположены два ряда прямоугольных светильников.

Эти вагоны спроектировали еще в далеком 1997 году на заводе "Вагонмаш" Петербурге. Сначала такие составы курсировали в депо "Северное" .В данный момент прокатиться на "боинге" можно между станциями "Московско1 и Петроградской".

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Фото:пресс-служба петербургского метрополитена