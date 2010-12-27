Смольный снес незаконные летние кафе и веранды

Незаконно поставленные столы, стулья и зонты теперь не занимают места на улицах.

16 сентября комитет по контролю за имуществом (ККИ) освободил от незаконных летних кафе Малую Морскую улицу, пишут в пресс-службе ведомства. Возле дома 18 сотрудники ККИ обнаружили незаконно размещенную террасу на деревянном подиуме площадью 17 кв. м. Она примыкала к зданию сигарного клуба. Пользователь (ООО "Карибские острова") разместил летнюю веранду, не предоставив необходимую документацию на это. Его уведомили о добровольном освобождении участка от столиков и стульев, но в срок работа выполнена не была. Вчера участок освободили сотрудники ККИ.

Незаконную аренду земельных участков из собственности города нашли также на улицах Рубинштейна (компания "Чайный дом"), Грибакиных (пользователь ООО "Балт-триумф"), Малом проспекте П. С. (ООО "Котлета"). Изъято 30 единиц уличной мебели: столы,стулья, зонт. Землепользователей этих мест привлекут к административной ответственности за самовольное размещение элементов благоустройства.

Ранее мы рассказывали, сколько люков похитили в Питере с начала года.

Фото: Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга