С начала года в Петербурге похитили около 600 крышек люков 

Отметим, что в Выборгском и Пушкинском районах не зафиксировано ни одного случая кражи.

Во вторник, 17 сентября, стало известно, где в Петербурге больше всего крадут крышки люков. Необычной статистикой поделилась пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

Так, по числу похищений лидирует Невский и Фрунзенский районы. Только там с начала этого года украли 380 крышек. При этом, в Выборгском и Пушкинском районах не зафиксировано ни одного случая кражи.

Всего с января по сентябрь текущего года в Севtрной столице похитили 586 крышек люков. В "Водоканал" отметили, что это вдвое больше, чем в прошлом году за аналогичный период.

Эксперты предупреждают, что открытые люки могут стать причиной не только аварийных ситуаций, но и различных травм пешеходов.

Ранее мы сообщали о том, что к концу недели Петербург могут перевести на постоянное отопление.

Фото:pixabay