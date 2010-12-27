К концу недели Петербург могут перевести на постоянное отопление

В 2018 году постоянное отопление включили 28 сентября/

К концу текущей недели Петербург могут перевести на постоянное отопление. Режим периодического протапливания (социальные учреждения) начался 16 сентября.

В Петербурге включают постоянное отопление, когда в городе в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха не превышает +8 градусов.

В 2018 году постоянное отопление включили 28 сентября, в 2017 - 4 октября. Холода в город на Неве с каждым годом начали приходить все раньше. В ночь на 19 сентября в Петербурге обещают морозы до -3 градусов.

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