В ночь на 19 сентябре в Петербурге ожидаются заморозки до минус 3 градусов

В связи с этим МЧС дало рекомендации петербуржцам.

Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу предупреждает: по прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС", ночью с 18 на 19 сентября в Петербурге местами ожидаются заморозки в воздухе и на почве -1...-3 градуса.

В связи с этим МЧС дало рекомендации петербуржцам:

1. Водители заранее должны знать о намерениях других участников движения. Заблаговременно нужно включать указатели поворотов, а если есть необходимость экстренно снизить скорость или остановиться – нужно заранее помигать стоп-сигналами.

2. На перекрестках стоит опасаться столкновения с машинами, следующими в поперечном направлении.

3. Стоит удерживать увеличенную дистанцию до транспортных средств, находящихся впереди – не менее половины скорости движения.

4. Пешеход также идет по обледеневшей дороге и не может быстро остановиться. Поэтому нужно быть внимательным на переходах.

По прогнозам, до конца недели в Петербурге будет холодно и дождливо.

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