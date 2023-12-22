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Научный руководитель Гидрометцентра рассказал, в каких регионах возможен снег на майских праздниках
Сегодня, 13:24
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Научный руководитель Гидрометцентра рассказал, в каких регионах возможен снег на майских праздниках

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По словам эксперта, сейчас две трети территорий страны покрыты снегом.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, в каких регионах возможен снег на майских праздниках. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, сейчас две трети территорий страны покрыты снегом, и в этих регионах температура отрицательная. В южных регионах преобладает температура до +6 градусов в дневное время, а в Западной Сибири показатель достигает +8 градусов. Вильфанд отметил, что к концу апреля станет теплее, но к первомайским праздникам ночные температуры снова будут отрицательные.

Ранее мы сообщали, что в Москве два человека пострадали в результате ДТП с участием автобуса и "Газели".

Фото: Piter.tv

Теги: гидрометцентр, майские праздники, погода
Категории: Лента новостей, Новости России,

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