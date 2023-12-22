Научный руководитель Гидрометцентра рассказал, в каких регионах возможен снег на майских праздниках

По словам эксперта, сейчас две трети территорий страны покрыты снегом.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, в каких регионах возможен снег на майских праздниках. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, сейчас две трети территорий страны покрыты снегом, и в этих регионах температура отрицательная. В южных регионах преобладает температура до +6 градусов в дневное время, а в Западной Сибири показатель достигает +8 градусов. Вильфанд отметил, что к концу апреля станет теплее, но к первомайским праздникам ночные температуры снова будут отрицательные.

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Фото: Piter.tv