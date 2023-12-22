Разлива топлива после аварии не произошло.

В Москве два человека пострадали в результате ДТП с участием автобуса и "Газели". Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на источник.

Инцидент произошел утром 24 апреля на юго-востоке страны. Два транспортных средства столкнулись в районе улицы Краснодарская. В результате ДТП травмы получили два человека. Также сообщается, что разлива топлива не произошло.

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Фото: Piter.tv