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В Москве два человека пострадали в результате ДТП с участием автобуса и "Газели"
Сегодня, 13:50
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В Москве два человека пострадали в результате ДТП с участием автобуса и "Газели"

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Разлива топлива после аварии не произошло.

В Москве два человека пострадали в результате ДТП с участием автобуса и "Газели". Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на источник.

Инцидент произошел утром 24 апреля на юго-востоке страны. Два транспортных средства столкнулись в районе улицы Краснодарская. В результате ДТП травмы получили два человека. Также сообщается, что разлива топлива не произошло.

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Фото: Piter.tv

Теги: автобус, газель, дтп, москва
Категории: Лента новостей, Новости России,

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