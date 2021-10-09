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Пассажирку привлекли к ответственности в Шереметьево за дебош на борту самолета

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Женщина неадекватно вела себя на рейсе "Москва – Варадеро".

В международном аэропорту Шереметьево имени А.С. Пушкина правоохранительные органы привлекли к административной ответственности пассажирку рейса "Москва – Варадеро". Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк рассказала о том, что  экипажу пассажирского лайнера потребовалась помощь полиции. Сначала оперативники задержали, а затем доставили в отделение женщину, которая нарушала общественный порядок. При этом злоумышленница использовала нецензурную брань.

Медицинское освидетельствование подтвердило, что 52-летняя жительница Подмосковья находится в состоянии алкогольного опьянения.

пресс-служба МВД РФ

В настоящее время в отношении пассажирки составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ.

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Фото и видео: МВД Медиа

Теги: аэропорт, москва, шереметьево
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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