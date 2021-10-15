В Красноярском крае от управления мопедом отстранен нетрезвый подросток

Мальчик ехал без мотошлема.

На территории Красноярского края российские правоохранительные органы отстранили от управления мопедом 16-летнего нетрезвого подростка. В пресс-службе регионального управления МВД заметили, что водитель привлёк внимание автоинспекторов, так как передвигался на двухколесном транспорте без мотошлема. Молодого человека остановили для проверки документов. Удостоверение личности у подростка отсутствовало. Дополнительно сотрудники ДПС почувствовали исходящий от водителя запах алкоголя. В результате подозреваемый был доставлен для разбирательства в отделение полиции.

Правоохранители вызвали мать юноши и с её согласия провели освидетельствование на состояние опьянения. Алкотестер показал в выдыхаемом им воздухе 0,58 мг/л этилового спирта. пресс-служба МВД РФ

В отношении несовершеннолетнего шофера составлены административные протоколы по части 3 статьи 12.8 и статье 12.6 КоАП РФ. Материалы расследования направлены для дальнейшего изучения в местную комиссию по делам несовершеннолетних. Мопед помещён на специальную стоянку. Также в отдел по делам несовершеннолетних передан материал в отношении родителей мальчика по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ за неисполнение обязанностей по воспитанию.

В Омской области госавтоинспекторы применили огнестрельное оружие для задержания нетрезвого водителя.

Фото и видео: МВД Медиа