В Омской области госавтоинспекторы применили огнестрельное оружие для задержания нетрезвого водителя

Ирина Волк рассказала о задержании шофера, который отказался останавливаться.

В Омской области государственные автоинспекторы применили огнестрельное оружие для задержания нетрезвого водителя.В пресс-службе МВД РФ по региону уточнили, что во время патрулирования в Кировском районе сотрудники полиции попытались остановить иномарку. Однако шофер отказался выполнять законные требования ДПС и увеличил скорость транспортного средства. Через некоторое время машина выехала на загородную дорогу в сторону поселка Азово. Инспекторы применили огнестрельное оружие, а нарушитель съехал в кювет. Там он был задержан.

Водителем-лихачом оказался 34-летний омич, который находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. В отношении водителя составлено 15 протоколов об административных правонарушениях. пресс-служба МВД РФ

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Фото и видео: МВД Медиа