Два пенсионера из Ленобласти лишились более 24 млн рублей

Мужчина перевёл на неизвестные счета более 13 млн, женщина – более почти 11 млн рублей.

В Ленинградской области разыскивают мошенников, которые обманули двух пенсионеров. В общей сложности, пожилые люди лишились более 24 млн рублей. Об этом рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти.

Во Всеволожском районе жертвой мошенников стал 76-летний мужчина. Ему на мобильный телефон позвонили неизвестные, представившись консультантами по мошенническим действиям, сообщили, что накопленные средства необходимо перевести на безопасный счет. Пенсионер через различные банкоматы перевел на указанные неизвестными счета 13 402 100 рублей.

В Гатчинском районе пострадавшей оказалась 84-летняя женщина. Ей на мобильный телефон позвонили неизвестные, которые под предлогом обеспечения безопасности денежных средств, убедили несколькими переводами отправить свои средства на "безопасные" счета. Заявительница перевела на указанные неизвестными счета 10 943 000 рублей.

По обоим фактам возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Ранее полицейские задержали курьера мошенников, которые лишили пенсионерку с Ланского шоссе 2,7 млн рублей.

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