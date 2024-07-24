Задержали курьера мошенников, которые лишили пенсионерку с Ланского шоссе 2,7 млн рублей

Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Оперативники задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Ланского шоссе. Подробностями поделились в региональной пресс-службе МВД.

Вечером 12 июля в полицию обратилась 84-летняя жительница дома по Ланскому шоссе с сообщением о мошенничестве. Под предлогом сохранности сбережений женщину убедили снять с банковских карт деньги для перевода их на "безопасные" счета. Вечером 10 и 11 июля пенсионерка передала неизвестному курьеру 2 730 000 рублей.

Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Днем 23 июля у дома 15 по улице Чапаева по подозрению в совершении данного преступления оперативники задержали 20-летнего жителя поселка Шушары.

Ранее во Всеволожском районе мужчина мошенническим способом хотел получить от фирмы 10 млн рублей.

Видео: МВД