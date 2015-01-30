Во Всеволожском районе мужчина мошенническим способом хотел получить от фирмы 10 млн рублей

Довести преступный умысел до конца он не успел, так как был задержан оперативниками с поличным при получении наличных.

Петербургские полицейские пресекли мошеннические действия во Всеволожском районе Ленобласти. Об этом сообщили в региональном МВД.

В период со 2 по 22 июля 54-летний петербуржец совместно с неустановленными лицами, выступая посредником от коммерческой строительной организацией перед организацией, утилизирующей отходы, договорился поспособствовать в получении талонов на размещение отходов и строительного мусора на полигоне в деревне Самарка Всеволожского района.

У ресторана в деревне Мистолово 22 июля подозреваемый посредник получил от строительной организации за свою, якобы, услугу 10 млн рублей, осознавая, что в действительности не может выдать талоны на вывоз отходов на полигон и каким-либо образом повлиять на решение данного вопроса. Довести преступный умысел до конца он не успел, так как был задержан оперативниками с поличным при получении наличных.

По данному факту возбудили уголовное дело по статьям 30, 159 УК РФ (покушение на мошенничество). Следователи намерены ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Фото и видео: МВД