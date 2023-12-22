Эксперт Дворянский рассказал, как не стать жертвой новой схемы мошенников с полисами ОМС

По его словам, мошенники используют программу с функцией удаленного доступа к мобильному устройству и вывода денег.

Эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский рассказал, как не стать жертвой новой схемы мошенников с полисами ОМС. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, приложение, которое мошенники представляют якобы от Минздрава, является программой с функцией удаленного доступа к мобильному устройству и вывода денег. Он подчеркнул, что страховая служба звонит клиентам только по городским телефонам, а не через мессенджеры. Также Дворянский призвал обращать внимание на ссылки, по которым человека убеждают скачать приложение. Эксперт советует пользоваться только официальными магазинами приложений.

Ранее инструктор Шрамков рассказал о преимуществах кулона экстренной помощи.

Фото: Piter.tv