В Ленобласти пять многодетных семей получили новые ГАЗели

Всего в этом году автомобили получат 17 семей из Ленобласти.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вручил пяти семьям из Бокситогорского, Волосовского, Гатчинского и Приозерского районов ключи от новых ГАЗелей – на восемь пассажирских и одно водительское место.

Многодетных, кстати, в регионе уже 20 918, в них воспитывается 69 679 детей. <…> Мы сняли критерий нуждаемости и по приобретению автомобиля, и по выдаче сертификата. В 2024 году обеспечим автомобилями 17 многодетных семей. Александр Дрозденко, губернатор Ленобласти

В 2022 году в Ленинградской области автомобилями обеспечено 10 многодетных, в 2023 – 17 многодетных семей. Финансирование из областного бюджета в 2022 году составило 30,4 млн рублей, в 2024 – уже 53,3 млн рублей.

Ранее Общественная палата Ленобласти озвучила планы на 2024 год.

Фото и видео: администрация Ленобласти