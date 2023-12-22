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С 9 по 12 мая в Петербурге пройдут тематические экскурсии к 9 Мая
Сегодня, 16:53
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С 9 по 12 мая в Петербурге пройдут тематические экскурсии к 9 Мая

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О двух турах подробно рассказал Борис Пиотровский.

В Петербурге с 9 по 12 мая жители и туристы смогут посетить более сотни различных экскурсий, посвященных Дню Победы. О двух из них подробно рассказал в своем tg-канале вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский. 

В городе разработали маршруты, которые рассказывают об истории нашей страны. Среди них есть, например, трехдневный тур "День Победы", благодаря которому туристическая группа увидит достопримечательности Петергофа и Кронштадта. Кроме того, туристы посетят крейсер "Аврора" и отправятся на водную прогулку на теплоходе. 

Еще один маршрут "Праздник Победы в Санкт-Петербурге" рассчитан на четыре дня. За это время туристы побывают на обзорных экскурсиях по городу и пригородам Петербурга, посетят  Выборг и побывают на отдельной экскурсии о блокадном Ленинграде с посещением Пискаревского мемориала. Оба тура разработаны для семейной аудитории и учитывают запросы разных возрастов, отметил Пиотровский.

Ранее мы писали, что марафон "Голоса Победы" посетили более 90 ветеранов в Петербурге.

Фото: Telegram / Пиотровский Online

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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