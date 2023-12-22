Марафон "Голоса Победы" посетили более 90 ветеранов в Петербурге

Этот год имеет особое значение, поскольку Петербург отмечает 80-летие со дня полного освобождения от блокады.

Традиционный марафон "Голоса Победы", приуроченный ко Дню Победы, собрал более 90 ветеранов, жителей блокадного Ленинграда и детей войны. Как пишет spb.aif.ru, мероприятие проходит шестнадцатый год подряд.

2024 год имеет особое значение, поскольку Петербург отмечает 80-летие со дня полного освобождения от блокады. Это ключевое событие в истории Великой Отечественной войны: жители осаждённого Ленинграда героически сражались 872 дня.

Для ветеранов выступили талантливые артисты "Петербург-концерта". Со сцены звучали такие известные композиции, как "Тёмная ночь", "Майский вальс" и многие другие.

Ранее мы сообщили о том, что всероссийская акция "Музейный полк" состоится в Петербурге.

Фото: АиФ-Петербург / Сергей Хорошавин