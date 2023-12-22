Всероссийская акция "Музейный полк" состоится в Петербурге

Мероприятие будет охватывать множество городов России – поддержку акции выразили музеи от Мурманска до Хабаровского края, от Ненецкого автономного округа до Ростова и Донецка.

Во вторник, 7 мая, в Петербурге состоится мероприятие под названием "Музейный полк", которое стартует в Российском этнографическом музее. Организаторы напомнили "Петербургскому дневнику", что основной целью проекта является сохранение и передача памяти о тех, кто спасал культурное наследие во время Великой Отечественной войны.

Как сообщили представители Российского этнографического музея, Музейный полк посвящен сотрудникам музеев, которые работали на своих рабочих местах в трудные годы войны, а также тем, кто служил на фронте, защищал нашу страну, хранил коллекции в условиях эвакуации и восстанавливал музеи после войны.

Идеей проведения всероссийской акции выступил сам музей. Мероприятие будет охватывать множество городов России – поддержку акции выразили музеи от Мурманска до Хабаровского края, от Ненецкого автономного округа до Ростова и Донецка. Выставки в рамках акции пройдут с 1 по 10 мая 2024 года.

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Фото: предоставлено "Петербургскому дневнику" организаторами