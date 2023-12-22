Петербург украсили к 79-летию Великой Победы

Акция "Бессмертный полк" пройдёт в онлайн-формате.

Проспекты, улицы и площади Петербурга украсили к 79-летию Великой Победы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Северной столицы.

Накануне градоначальник утвердил план мероприятий, посвящённых 9 Мая. Торжественно-траурная церемония на Пискаревском кладбище и концерт в БКЗ "Октябрьский" состоятся 8 мая. В День Победы в городе на Неве пройдет парад на Дворцовой площади, прогремит салют, состоится праздничный концерт. Акция "Бессмертный полк" пройдёт в онлайн-формате.

Отмечается, что порядка 230 тыс. ветеранов и детей войны получат от 5 до 10 тыс. рублей. Средства будут направлены в начале мая. Из городского бюджета на эти цели выделено 1,4 млрд рублей.

Фото: Telegram / Правительство Петербурга